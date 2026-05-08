Olio nelle mense scolastiche in quattro a giudizio Sì ai Comuni come parti civili no ai genitori

Tre persone e una società sono state rinviate a giudizio nell’ambito di un’inchiesta sulla presunta maxi frode legata alle forniture di olio destinato alle mense scolastiche di 38 Comuni della provincia di Lecce. I Comuni coinvolti si sono costituiti parti civili, mentre i genitori non hanno presentato richiesta di costituzione. Il procedimento si svolgerà nelle prossime settimane davanti al tribunale.

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GALATONE – Rinviati a giudizio i tre imputati e la società “La Fenice srl”, con sede a Galatone, coinvolti nell’inchiesta sulla presunta maxi frode nelle forniture di olio per le mense scolastiche di 38 Comuni della provincia di Lecce. La decisione è stata assunta oggi dalla giudice per le.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Vermi, capelli e insetti nell’insalata nelle mense scolastiche di Desio, i genitori: “Inaccettabile”Sono stati trovati vermi, insetti e capelli nell'insalata servita ai bambini alla mensa scolastica delle scuole di Desio (Monza e della Brianza). Mense scolastiche, quasi due milioni di alunni coinvolti: stop ai cibi ultra-processati. Nasce il manifesto per l’educazione alimentare in 5 puntiI genitori chiedono cibo locale e stop agli alimenti ultra-processati: Coldiretti e pediatri lanciano un manifesto per le mense scolastiche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Frutta, pane e... halibut: il 55% dei prodotti serviti nelle mense scolastiche è biologico; Con l'evento dedicato alle Food policy entra nel vivo il Festival dello sviluppo sostenibile; Mettere il cibo, l’agricoltura e il territorio al centro delle strategie di sviluppo della città per i prossimi cinque anni; Tradizione in tavola: il palio di San Floriano arriva nelle mense scolastiche di Jesi. Olio nelle mense scolastiche, in quattro a giudizio: sì ai Comuni come parti civili, no ai genitoriLa giudice Verderosa ha accolto la costituzione di gran parte degli enti locali coinvolti nella presunta maxi frode sulle forniture di extravergine. Fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione d ... lecceprima.it Olio lampante (non commestibile) al posto dell’extravergine nelle mense scolastiche, scatta la class action dei genitori in SalentoNelle mense scolastiche di decine di comuni del basso Salento, famiglie e amministratori locali hanno sempre pensato di poter contare su pasti preparati nel rispetto dei capitolati pubblici: menù ... greenme.it Quando ti scappa un po' troppo di olio in più! Sgombro lessato in precedenza, condito con olio, limone tanto, perché a me piace, po' di peperoncino e prezzemolo - facebook.com facebook Dall’olio Garda Dop le creme cosmetiche del brand Athenya x.com