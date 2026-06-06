Un progetto ha coinvolto il Comune di Marzabotto, Sodexo Italia e il Biodistretto dell’Appennino Bolognese per integrare nelle mense scolastiche prodotti locali dell’Appennino. L’obiettivo è valorizzare le produzioni del territorio, promuovere l’educazione alimentare tra i giovani e rafforzare il legame con l’ambiente locale. La collaborazione si concentra sull’utilizzo di ingredienti provenienti dall’area, sostenendo le aziende agricole e trasmettendo ai bambini l’importanza del cibo di qualità e delle tradizioni locali.

Valorizzare le produzioni locali, educare i più giovani al valore del cibo e rafforzare il legame profondo con il territorio: sono questi i pilastri del progetto che ha visto protagonisti il Comune di Marzabotto, Sodexo Italia e il Biodistretto dell’Appennino Bolognese. Un’iniziativa che, durante l’anno scolastico ormai agli sgoccioli, ha coinvolto oltre 350 alunni delle scuole primarie in un percorso di scoperta gastronomica, trasformando la mensa in un’occasione educativa e sociale. Attraverso un ciclo di appuntamenti mensili, i bambini hanno potuto gustare prodotti tipici a chilometro zero, selezionati accuratamente in accordo con le linee guida per la ristorazione scolastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenze dell’Appennino nelle mense scolastiche

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