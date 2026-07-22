Roma | Rampelli Fd’I mentre citta’ sprofonda nel caos Municipio VI piu’ sicuro

Mentre Roma è sempre più immersa nel caos dell’illegalità e dell’insicurezza, il municipio di Tor Bella, che per decenni è stato considerato un simbolo di spaccio, criminalità e violenza predatoria, è l’unico a registrare un miglioramento significativo. Il Municipio VI delle Torri di Roma, un tempo il territorio con il più alto numero di reati registrati, ha finalmente perso questo triste primato, ora detenuto dal Municipio I. Miglioramenti nel Municipio VI delle Torri. Questa affermazione è stata resa nota dal vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Italia. Rampelli sottolinea che questa situazione dimostra come, quando il centrodestra governa nei municipi, la sicurezza diventa uno dei cardini della sua azione politica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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