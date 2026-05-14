Roma sprofonda la mappa delle cavità sotterranee Parla l' esperta | C' è una città sotto la città
Negli ultimi tempi, la capitale ha registrato numerosi episodi di cedimenti del terreno e voragini che si aprono in diverse zone. La causa di questi fenomeni viene attribuita alla presenza di cavità sotterranee sotto la superficie. Un’esperta ha spiegato che si tratta di una rete di cavità che si estende sotto l’intera area urbana, creando una situazione di instabilità. Questi vuoti sono ritenuti responsabili di molte delle deformazioni e dei dissesti che si verificano in città.
La presenza di cavità sotterranee è all’origine delle tante voragini che la città continua a sperimentare e che danno la sensazione di una città che sprofondi. Sul piano scientifico ISPRA, negli ultimi anni, sta facendo luce sul fenomeno, realizzando una cartografia su circa 450 km quadrati di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Dove vivono i più ricchi della Romagna? La mappa dei redditi aggiornata città per città
Perugia, al via la manutenzione dei semafori in città: la mappa delle strade interessate dai lavoriIl Comune di Perugia ha disposto modifiche alla circolazione in alcune vie della città permettere la realizzazione di interventi di manutenzione di...