Roma sprofonda la mappa delle cavità sotterranee Parla l' esperta | C' è una città sotto la città

Negli ultimi tempi, la capitale ha registrato numerosi episodi di cedimenti del terreno e voragini che si aprono in diverse zone. La causa di questi fenomeni viene attribuita alla presenza di cavità sotterranee sotto la superficie. Un’esperta ha spiegato che si tratta di una rete di cavità che si estende sotto l’intera area urbana, creando una situazione di instabilità. Questi vuoti sono ritenuti responsabili di molte delle deformazioni e dei dissesti che si verificano in città.

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