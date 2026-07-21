Municipio Roma III | Bartolomeo Fd’I serve chiarezza su quarta antenna di telefonia mobile
Da circa una settimana, i residenti di Cinquina, Cassandra e Colli della Francesca a Roma protestano dopo aver scoperto che sarà installata una quarta antenna di telefonia mobile vicino alle loro case. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le persone che vivono nelle zone interessate. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha chiesto chiarimenti sull’installazione dell’antenna.
Da circa una settimana, i residenti delle zone di Cinquina, Cassandra e Colli della Francesca a Roma manifestano una forte preoccupazione dopo aver appreso della realizzazione di una quarta antenna per la telefonia mobile nel territorio adiacente alle loro abitazioni. Richiesta di Trasparenza da Parte dei Cittadini. All’interno della commissione Trasparenza, Controllo e Garanzia, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio Roma III, Manuel Bartolomeo, ha rappresentato le preoccupazioni dei cittadini al presidente della commissione, Giordana Petrella, chiedendo che venga fatta piena chiarezza sull’iter autorizzativo. In particolare, è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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