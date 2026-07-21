Municipio Roma III | Bartolomeo Fd’I serve chiarezza su quarta antenna di telefonia mobile

Notizia in breve

Da circa una settimana, i residenti di Cinquina, Cassandra e Colli della Francesca a Roma protestano dopo aver scoperto che sarà installata una quarta antenna di telefonia mobile vicino alle loro case. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le persone che vivono nelle zone interessate. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha chiesto chiarimenti sull’installazione dell’antenna.