Meloni pugno di ferro sugli immobili occupati | Una Nazione seria difende i cittadini onesti

Il governo ha annunciato nuove misure per affrontare il problema delle occupazioni abusive di immobili. In un intervento pubblico, il presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di tutelare i proprietari onesti e ha promesso azioni più decise contro chi occupa senza autorizzazione. La questione riguarda sia le case di proprietà privata che gli immobili destinati all’affitto. La strategia mira a ridurre i tempi per il recupero delle proprietà e a rafforzare le tutele legali.

Giorgia Meloni torna a parlare del Piano casa. "Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la carenza di alloggi e contribuendo all’aumento dei canoni. Con le nuove norme approvate dal Governo acceleriamo il rilascio degli immobili e rafforziamo la tutela di chi rispetta la legge. Una Nazione seria difende i cittadini onesti: tutela i diritti di chi paga regolarmente un affitto e anche di chi mette a disposizione una proprietà nel rispetto delle regole", scrive sui social.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, pugno di ferro sugli immobili occupati: "Una Nazione seria difende i cittadini onesti" Notizie correlate Ddl sgomberi, Meloni: "Nazione seria difende i cittadini, troppo tempo senza tutele per occupazioni abusive""Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per... Meloni su Piano Casa: Approvate norme per sgomberi immobili occupati(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Insieme al decreto sul piano Casa, il Cdm approva anche un disegno di legge con dichiarazione d'urgenza sul... Contenuti di approfondimento Dimissioni Santanchè, la mediazione di La Russa e il pugno duro di Meloni: «Ho rimediato agli errori». Scatta il totonomiUn durissimo braccio di ferro con epilogo in una delle giornate più lunghe per Giorgia Meloni, che decollava da Algeri per rientrare a Roma mentre Daniela Santanchè ufficializzava il suo passo ... unionesarda.it Il pugno duro di Meloni con la ministra. 'Ho rimediato agli errori'Il braccio di ferro è stato durissimo. E l'epilogo, che pure in molti auspicavano, non scontato fino all'ultimo. E' stata forse una delle giornate più lunghe per Giorgia Meloni, che decollava da ... ansa.it