Un consigliere comunale ha chiesto l’accesso agli atti riguardanti il “Comparto Napoli”, un fondo che comprende alcuni immobili di valore conferiti dal Comune nel quadro del Patto per Napoli. La richiesta si concentra sul patrimonio comunale e sui potenziali rischi finanziari associati. La richiesta mira a ottenere documentazione ufficiale per valutare eventuali implicazioni economiche legate alla gestione di tali beni immobili. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sul risultato della richiesta.

Tempo di lettura: 3 minuti Una richiesta di accesso agli atti sul “Comparto Napoli”, il fondo cui il Comune ha conferito alcuni beni immobiliari di pregio, nell’ambito degli accordi previsti dal Patto per Napoli. A formularla è stato il consigliere comunale Gennaro Esposito, nell’esercizio dei poteri ispettivi di legge. “ Stiamo trasformando beni pubblici, anche di pregio storico come la Galleria Principe – afferma -, da patrimonio pubblico a strumenti finanziari, con il rischio di perderne il controllo nel tempo”. La richiesta è indirizzata alla Invimit Sgr, società di gestione risparmio, il cui capitale è al 100% del Ministero dell’Economia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fondo Napoli, chiesto accesso atti da consigliere Esposito: “Patrimonio comunale, rischio finanziario”

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