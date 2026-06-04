Le bollette italiane sono influenzate principalmente dal costo della materia prima, che rappresenta una quota significativa del totale. I prezzi dell’energia all’origine sono più elevati rispetto ad altri paesi europei, contribuendo all’aumento delle tariffe. L’efficienza delle reti, invece, ha un impatto minore sui costi finali, poiché le spese di rete costituiscono una parte più contenuta della bolletta. La differenza tra i costi di materia prima e di rete spiega la maggiore incidenza delle prime sulle bollette italiane.

Perché la materia prima incide così tanto sulle bollette italiane?. Come può l'efficienza delle reti non abbassare i costi finali?. Quali regioni italiane stanno frenando la transizione verso le rinnovabili?. Cosa impedisce lo sblocco dei 150 gigawatt di potenziale energetico?.? In Breve Costo materia prima 58% contro 37% tedesco e 39% francesespagnolo. Efficienza rete italiana al 17% contro il 30-33% di Germania, Francia e Spagna. Prezzi industriali 278 euroMWh contro i 171 euro della Spagna. Quota rinnovabili Italia 41% contro il 48% della media europea.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Bollette: l’Italia paga troppo per la materia prima, non per le reti

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