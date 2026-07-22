Roma nuovo bando mense scolastiche da 766 milioni | stop alle gare al ribasso e bonus per i lavoratori Gualtieri | Premiamo la qualità

Il Comune di Roma ha avviato una nuova gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica, che durerà quattro anni. L’accordo prevede un investimento di oltre 766 milioni di euro e la distribuzione di circa 24 milioni di pasti all'anno in 816 strutture educative. La gara vieta le offerte al ribasso e introduce bonus per i lavoratori. Il sindaco ha dichiarato che si punterà sulla qualità del servizio.

Il Comune di Roma ha presentato la nuova gara d'appalto per la refezione scolastica. Parliamo di un servizio imponente per la vita della città: l'accordo durerà quattro anni, prevede un investimento complessivo di oltre 766 milioni di euro e garantirà l'erogazione di circa 24 milioni di pasti annui distribuiti in 816 strutture educative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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