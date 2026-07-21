Scuola | Gualtieri con nuovo bando mense piu’ qualita’ servizio e tutela lavoratori

La nuova gara per il servizio di mensa scolastica a Roma mira a migliorare la qualità del cibo e del servizio, promuovendo uno stile alimentare più sano tra i bambini. Inoltre, l’obiettivo è tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti nel servizio. La gara si propone di raggiungere questi risultati attraverso criteri specifici e requisiti più stringenti, con attenzione sia alla qualità delle materie prime che alle condizioni di lavoro.

La nuova gara per il servizio di mensa scolastica a Roma “ha più obiettivi: offrire un’alta qualità del servizio e dei prodotti, diffondere uno stile di vita alimentare sano e consapevole tra i bambini, tutelare le lavoratrici e i lavoratori coinvolti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del bando da 766 milioni di euro per il rinnovo del servizio, che si estenderà nei prossimi 4 anni, presso i Musei Capitolini. Obiettivi del nuovo bando per la mensa scolastica. “Abbiamo deciso che il costo del pasto non potrà essere oggetto di ribasso – ha aggiunto Gualtieri -. Una parte significativa della valutazione sarà orientata sulla qualità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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