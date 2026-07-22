Roma mano sullo stemma e saluto | Dybala si affaccia e i tifosi impazziscono

Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per i 99 anni della Roma, oltre 5.000 tifosi si sono radunati in via degli Uffici del Vicario 35. All’arrivo del corteo, Paulo Dybala, accompagnato da Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli, si è affacciato da un balcone e ha salutato i presenti, ricevendo l’entusiasmo dei tifosi. Dybala ha alzato la mano e ha salutato con il saluto militare, suscitando grande entusiasmo tra la folla.