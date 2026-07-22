Roma mano sullo stemma e saluto | Dybala si affaccia e i tifosi impazziscono
Durante i festeggiamenti per i 99 anni della Roma, oltre 5.000 tifosi si sono radunati in via degli Uffici del Vicario 35. All’arrivo del corteo, Paulo Dybala, accompagnato da Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli, si è affacciato da un balcone e ha salutato i presenti, ricevendo l’entusiasmo dei tifosi. Dybala ha alzato la mano e ha salutato con il saluto militare, suscitando grande entusiasmo tra la folla.
Paulo Dybala presente alla festa dei 99 anni della Roma. All'arrivo del corteo di oltre 5000 tifosi nei pressi dello storico indirizzo di Via degli Uffici del Vicario 35, Paulo Dybala, Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli si sono affacciati da un balcone per salutare. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Paulo Dybala jugara la Champions con la Roma
Notizie e thread social correlati
Sinner si affaccia con il trofeo: tifosi in delirio al Foro ItalicoDopo aver battuto Casper Ruud, Jannik Sinner ha sollevato il trofeo degli Internazionali d'Italia e lo ha mostrato ai tifosi radunati sotto il ponte...
Roma, rinnovo Dybala: il post Instagram “Para siempre” accende i tifosiDybala ha pubblicato un post su Instagram con la scritta “Para siempre”, accendendo le speranze dei tifosi.