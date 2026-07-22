Roma mano sullo stemma e saluto | Dybala si affaccia e i tifosi impazziscono

Da video.gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i festeggiamenti per i 99 anni della Roma, oltre 5.000 tifosi si sono radunati in via degli Uffici del Vicario 35. All’arrivo del corteo, Paulo Dybala, accompagnato da Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli, si è affacciato da un balcone e ha salutato i presenti, ricevendo l’entusiasmo dei tifosi. Dybala ha alzato la mano e ha salutato con il saluto militare, suscitando grande entusiasmo tra la folla.

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Paulo Dybala presente alla festa dei 99 anni della Roma. All'arrivo del corteo  di oltre 5000 tifosi nei pressi dello storico indirizzo di Via degli Uffici del Vicario 35, Paulo Dybala, Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli si sono affacciati da un balcone per salutare. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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