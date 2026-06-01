Roma rinnovo Dybala | il post Instagram Para siempre accende i tifosi

Dybala ha pubblicato un post su Instagram con la scritta “Para siempre”, accendendo le speranze dei tifosi. Il suo contratto con la squadra scade a giugno e il rinnovo è al centro delle discussioni di mercato. La società non ha ancora annunciato ufficialmente l’accordo. La trattativa resta in corso, mentre i sostenitori attendono novità ufficiali.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo In questo inizio di calciomercato il tema più caldo per i romanisti è sicuramente il rinnovo di contratto di Dybala, in scadenza nel mese di giugno. Ad accendere l’entusiasmo di tutti è stato un post pubblicato sulla pagina Instagram dei giallorossi: la scritta “Dettagli”, sotto lo scatto delle mani dell’argentino che posizionano il pallone sul terreno di gioco. L’attenzione di tutti è andata a ricadere su uno dei tatuaggi della mano destra del 21, con su scritto “Para siempre”; a detta di molti un messaggio tra le linee rilasciato dalla società come aggiornamento sulla questione rinnovo-Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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