Sinner si affaccia con il trofeo | tifosi in delirio al Foro Italico

Dopo aver battuto Casper Ruud, Jannik Sinner ha sollevato il trofeo degli Internazionali d'Italia e lo ha mostrato ai tifosi radunati sotto il ponte che collega il campo centrale al punto di ritrovo degli atleti. Migliaia di supporter si sono radunate per assistere alla scena, creando un clima di festa e entusiasmo. Sinner è stato accolto con applausi e grida di gioia dai presenti, che hanno seguito con attenzione ogni momento della premiazione.

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Dopo la vittoria contro Casper Ruud, Jannik Sinner ha mostrato il trofeo degli Internazionali d'Italia ai tifosi che a migliaia lo attendevano sotto all'ormai famoso ponte che separa il campo Centrale dal punto di ritrovo degli atleti. Una tradizione ormai consolidata nel tempo, ma che per la prima volta dopo 50 anni (dalla vittoria di Adriano Panatta) vede un altro italiano in trionfo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner si affaccia con il trofeo: tifosi in delirio al Foro Italico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Jannik Sinner conquista il Foro Italico: tifosi in delirio per il numero uno al mondoÈ una giornata di festa per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, che ha attirato un gran numero di tifosi al Foro Italico. “Guardate, c’è Sinner!”. Fiorello, delirio puro al Foro ItalicoLa febbre da Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia ormai contagia davvero tutti. Sinner re di Roma, il trionfo al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Mattarella lo premia: Quando c'è lui sono sempre emozionatoC'è un filo rosso, come il colore della terra del Foro Italico, che collega il 1976 al 2026. Cinquant'anni fa Adriano Panatta alzava il trofeo degli Internazionali d'Italia ... leggo.it Sinner re di Roma: primo trionfo al Foro Italico e sempre più numero 1 mondialeJannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni ... iltempo.it