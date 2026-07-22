Roma | lancia acido sul volto del compagno dopo una lite arrestata 29enne a Pomezia

Una donna di 29 anni è stata arrestata a Pomezia dopo aver lanciato acido sul volto e sul corpo del suo compagno durante una lite. La donna, con precedenti penali e sottoposta a lavori di pubblica utilità, è accusata di aver causato lesioni permanenti. L’episodio è avvenuto durante un confronto tra i due, senza che siano stati riferiti altri dettagli sulla dinamica. La vittima ha riportato danni irreversibili.

Una drammatica lite avvenuta a Pomezia, in provincia di Roma, ha portato all’arresto di una donna italiana di 29 anni. La donna, già con precedenti penali e sottoposta alla misura della messa alla prova attraverso lavori di pubblica utilità, è accusata di aver lanciato dell’acido sul volto e sul corpo del suo compagno, causando lesioni permanenti. L’incidente si è verificato il 9 luglio, quando i carabinieri della compagnia di Pomezia sono intervenuti in piazzale Aldo Moro, dove la lite era degenerata. Il ragazzo colpito è stato immediatamente trasportato presso il reparto ustionati dell’ospedale S. Eugenio di Roma, in codice rosso. Durante... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Pomezia, lancia acido contro il compagno e gli provoca uno sfregio permanente

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