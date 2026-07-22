Aggredisce il compagno lanciandogli l'acido addosso dopo una lite | arrestata 29enne a Pomezia
Una donna di 29 anni è stata arrestata a Pomezia dopo aver aggredito il compagno nel pianerottolo di casa. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la donna gli avrebbe lanciato addosso acido disostruente, provocandogli ferite. L’aggressione è avvenuta durante una lite tra i due. La vittima è stata soccorsa e medicata per le ferite riportate. La donna è stata posta in arresto con l’accusa di aggressione con sostanza pericolosa.
L'ha aggredito nel pianerottolo dopo una lite: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la 29enne gli avrebbe lanciato addosso acido professionale disostruente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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