Aggredisce il compagno lanciandogli l'acido addosso dopo una lite | arrestata 29enne a Pomezia

Notizia in breve

Una donna di 29 anni è stata arrestata a Pomezia dopo aver aggredito il compagno nel pianerottolo di casa. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la donna gli avrebbe lanciato addosso acido disostruente, provocandogli ferite. L’aggressione è avvenuta durante una lite tra i due. La vittima è stata soccorsa e medicata per le ferite riportate. La donna è stata posta in arresto con l’accusa di aggressione con sostanza pericolosa.