Una donna di 29 anni è stata arrestata a Pomezia dopo aver lanciato acido contro il suo compagno durante una lite. L’uomo è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati di un ospedale romano con lesioni permanenti. È stato disposto un divieto di avvicinamento per l’indagata. L’episodio è avvenuto in seguito a una discussione per motivi futili, che si è trasformata in un atto di violenza estrema.

L’uomo è ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma con lesioni permanenti. Per l’indagata disposto il divieto di avvicinamento alla vittima Una lite scoppiata per motivi futili è degenerata in un episodio di estrema violenza a Pomezia, alle porte di Roma. Una donna italiana di 29 anni è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, dopo aver presumibilmente lanciato dell’acido contro il proprio compagno. L’episodio risale allo scorso 9 luglio e si sarebbe verificato sul pianerottolo dell’abitazione della coppia, in piazzale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pomezia, lancia acido contro il compagno dopo una lite: arrestata 29enne

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