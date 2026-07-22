Roma furto di fentanyl in ospedale | due custodi indagati

Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto il 4 luglio. La procura ha avviato le indagini e identificato i primi sospettati. Nessun'altra persona è stata ancora coinvolta ufficialmente. La polizia sta verificando eventuali collegamenti tra i sospettati e il furto. La vicenda è ancora in fase di approfondimento investigativo.

La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale Israelitico di Roma: al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio., La sostanza oppioide, ritenuta cento volte più potente della morfina, era stata rubata dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non erano stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Del caso si occupano i carabinieri del Nas e del Nucleo investigativo, che per ora si concentrano sulla posizione di due addetti alla vigilanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Furto di fentanyl in Ospedale, l'opinione di un'anestesista

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