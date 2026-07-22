Due custodi di un ospedale romano sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl. La procura ha identificato i sospettati e sta verificando un possibile traffico illecito verso il mercato clandestino. Le ispezioni hanno evidenziato problemi nella custodia del farmaco, che è stato sottratto dall’istituto. Non ci sono ancora conferme su altre persone coinvolte.

La procura ha individuato i primi sospettati e indaga su un possibile traffico destinato alla medicina clandestina. Le ispezioni fanno emergere falle nella custodia del farmaco. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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© Roma.repubblica.it - Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due custodi dell’ospedale indagati per il furto di 80 fiale

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Furto all'Ospedale Israelitico di Roma, rubate 80 fiale di fentanyl

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