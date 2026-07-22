Due persone impiegate come custodi presso l’Ospedale Israelitico di Roma sono state iscritte nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl. La Procura ha aperto un’indagine sulla sottrazione del farmaco dalla farmacia dell’ospedale, situata in via Fulda, alla Magliana. Le accuse riguardano il reato di furto di sostanze stupefacenti. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Due indagati per il furto di fentanyl all’Israelitico di Roma. La Procura della Capitale ha iscritto sul registro degli indagati due addetti alla vigilanza dell’ospedale, sospettati di aver sottratto 80 fiale del potente anestetico dalla farmacia della struttura di via Fulda, alla Magliana. L’ipotesi accusatoria. Secondo l’ipotesi accusatoria, il colpo sarebbe stato eseguito su commissione e il farmaco potrebbe essere finito sul mercato nero, destinato a venditori abusivi di medicinali, studi estetici illegali e sale operatorie clandestine. Per il momento è escluso che il potente analgesico, che se utilizzato per scopi ‘ricreazionali’ ha effetti stupefacenti 100 volte più potenti rispetto alla morfina e fino a 50 più dell’eroina, possa essere finito nelle mani di spacciatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Furto Fentanyl, due custodi dell’Ospedale Israelitico indagati dalla procura

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Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma, ispettori del Ministero in azione

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