Roma festa per i suoi 99 anni | al corteo presente Dybala con la nuova maglia

Durante il corteo notturno nel centro storico, i tifosi della Roma hanno celebrato il 99esimo anniversario della squadra. Tra i partecipanti, era presente anche un calciatore con la nuova maglia della squadra. La manifestazione ha coinvolto numerosi supporter che si sono riuniti per la festa tradizionale, che si svolge ogni anno in questa data. La celebrazione ha visto la partecipazione di molte persone e si è svolta senza incidenti.

Come da tradizione, i tifosi della Roma si sono recati al centro storico la notte tra il 21 e il 22 luglio per festeggiare il compleanno del club. La festa inizia in un punto diverso ogni anno, quest’anno i sostenitori giallorossi si sono dati appuntamento a Piazzale Socrate, mentre la destinazione finale, a differenza del punto di partenza, non cambia mai. Il corteo capitolino si conclude a mezzanotte, a suon di cori e bandiere, in Via Uffici del Vicario, luogo che nel lontano 22 luglio 1927 diede vita alla squadra giallorossa. A spegnere le 99 candeline giallorosse sono scesi in piazza migliaia di romanisti. Secondo una stima di Voce Giallorossa, l’affluenza si aggirava intorno alle settemila persone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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