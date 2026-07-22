Quasi un secolo di amoR | la festa giallorossa per i 99 anni dell’As Roma

I tifosi si sono radunati in piazza San Silvestro per celebrare i 99 anni dell’As Roma. La festa è durata tutta la sera, con migliaia di persone presenti. La celebrazione ha coinvolto i sostenitori del club giallorosso, che hanno cantato e sventolato bandiere. Non sono stati registrati incidenti o problemi di ordine pubblico durante l’evento. La manifestazione si è svolta senza intoppi, nel rispetto delle normative vigenti.

Roma, 22 luglio 2026 – Una passione lunga quasi un secolo . un amore che supera il tempo e che, ancora oggi, è più forte che mai. E lo dimostrano migliaia di tifosi che ieri sera si sono riuniti in piazza San Silvestro per celebrare i 99 anni dell’As Roma. Una folla dietro lo striscione con su scritto “Lo stemma del popolo”, cori, fumogeni e bandiere hanno colorato di giallorosso il centro città. Poi la sorpresa: a mezzanotte, dalla finestra di via degli Uffici del Vicario, Paulo Dybala si è affacciato per salutare i tifosi. Insieme a lui altri due ex calciatori che hanno fatto la storia della Roma: Vincent Candela e Ruggero Rizzitelli. Ma la festa giallorossa non ha interessato solo il centro città: una coreografia con fuochi d’artificio ha illuminato il Colosseo Quadrato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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