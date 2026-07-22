La maglia del Centenario della Roma è stata presentata, segnando il ritorno al vecchio logo. La scelta ha seguito le richieste dei tifosi, che avevano protestato contro le modifiche recenti allo stemma. La nuova divisa celebra i 100 anni del club e riprende il design storico, suscitando entusiasmo tra i sostenitori. La presentazione è avvenuta senza annunci di acquisti o altri eventi collegati.

E venne il giorno. Non del primo acquisto, ma della maglia del Centenario della Roma. Che rappresenta anche il ritorno al vecchio stemma, quello più caro ai tifosi che ha portato in questi anni a battaglie e proteste. La data è tutt’altro che casuale: 22 luglio, giorno in cui si celebrano i 99 anni del club. Dopo lo spoiler nella notte di Dybala, che si è affacciato per salutare i 5 mila tifosi in festa al centro sfoggiando appunto la nuova divisa, oggi la Roma ha presentato la maglia sui canali social e sul sito ufficiale. Rispettosa della storia: interamente rosso il fondo, bordato di giallo sul collo e sul giro... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Roma, ecco la maglia del centenario: torna il vecchio logo dopo le battaglie dei tifosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INSIGNE, MERTENS e CALLEJON show: Napoli Legends - World Legends 8-7 | Notte dei Leoni | DAZN

Notizie e thread social correlati

Napoli, ecco la maglia del Centenario: il Corsiero del Sole torna simbolo del clubLa nuova maglia Home 2026-27 del Napoli presenta il ritorno del simbolo del Corsiero del Sole, che sarà il principale elemento grafico.

Napoli, svelata la maglia Home del Centenario: torna il Corsiero del SoleIl Napoli ha mostrato la nuova maglia Home per la stagione 2026-2027, dedicata al Centenario.

Temi più discussi: La Juventus in rosa, la seconda maglia nel segno della tradizione; La nuova maglia rosa della Juve debutta con... Je'Von Evans nel wrestling: coi consigli di Giovinco; Roma, sfuma Summerville: ecco tutte le alternative per Gasperini; Un omaggio speciale al River Plate: ecco la seconda maglia del Toro.

#AsRoma, ecco la nuova prima maglia per la nuova stagione Tradizione, colori e il vecchio stemma che torna ufficialmente! x.com

Roma, ecco la nuova maglia: torna il vecchio stemma ed è un inno alla Virtus romana. Dybala, Malen, Cristante e Mancini i modelliLe indiscrezioni avevano fatto il giro del web da settimane. Poi, nella notte della festa per i 99 anni della Roma, il primo assaggio, con Dybala ... msn.com

La Roma presenta la nuova maglia nel giorno del suo 99° compleanno: dalla Virtus romana allo Stemma della Tradizione e una scritta specialeIn questo giorno speciale per il club giallorosso è stato svelato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it