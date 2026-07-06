Il Napoli ha mostrato la nuova maglia Home per la stagione 2026-2027, dedicata al Centenario. La divisa riprende il colore tradizionale e presenta il logo del Corsiero del Sole, simbolo storico della squadra. La presentazione è avvenuta il 6 luglio 2026, in occasione dell’anniversario. La maglia sarà indossata nelle partite ufficiali del campionato e delle competizioni europee.

NAPOLI, 6 LUGLIO 2026 – Il Napoli ha presentato ufficialmente la nuova maglia Home 202627, la divisa che accompagnerà la squadra nella stagione del Centenario. Il nuovo kit celebra i cento anni di storia del club attraverso richiami alle origini, elementi simbolici e soluzioni tecnologiche, con l’obiettivo di unire tradizione e innovazione. La nuova casacca sarà disponibile in vendita da oggi alle ore 19:26 negli store ufficiali della SSC Napoli e sull’e-commerce del club, mentre dal 7 luglio arriverà anche nei punti vendita autorizzati. Il ritorno del Corsiero del Sole La nuova Home è stata realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, con la direzione creativa sviluppata insieme a Valentina De Laurentiis. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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© Primacampania.it - Napoli, svelata la maglia Home del Centenario: torna il Corsiero del Sole

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