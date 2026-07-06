La nuova maglia Home 2026-27 del Napoli presenta il ritorno del simbolo del Corsiero del Sole, che sarà il principale elemento grafico. La maglia, realizzata con i colori tradizionali, sarà indossata dalla squadra nella stagione del Centenario. La presentazione è stata comunicata dalla società, che ha mostrato il nuovo design senza ulteriori dettagli su materiali o sponsor.

Tempo di lettura: 3 minuti La SSC Napoli è lieta di presentare la nuova maglia Home 202627, che accompagnerà la squadra nella stagione del Centenario. Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del Club e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Con questo spirito SSC Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa, che la squadra indosserà durante tutto l’anno, attraverso un video hero capace di unire luoghi e identità. Insieme alla maglia compare la figura di un cavallo, richiamo al Corsiero del Sole, primo simbolo del Club e, da secoli, emblema della passione e dell’indomabilità del popolo partenopeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Anteprima24.it - Napoli, ecco la maglia del Centenario: il Corsiero del Sole torna simbolo del club

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, svelata la maglia Home del Centenario: torna il Corsiero del SoleIl Napoli ha mostrato la nuova maglia Home per la stagione 2026-2027, dedicata al Centenario.

Napoli, oggi alle 15 la presentazione della nuova maglia del Centenario (con il Corsiero del Sole)Alle 15, il Napoli presenterà la maglia ufficiale per la stagione 2026-27, in occasione del Centenario del club, che si celebrerà l’1 agosto.

Temi più discussi: Napoli, inizia la stagione del centenario: il programma degli eventi e presto la nuova maglia azzurra; IL NAPOLI ANNUNCIA IL PROGRAMMA EVENTI PER IL CENTENARIO; Nuova maglia SSC Napoli 2026-27, prime anticipazioni: cambia anche lo stemma sul petto! - CalcioNapoli24 | CN24; Nuova maglia Napoli 2026-27: logo, colori e i richiami a Maradona.

#Napoli, ecco la maglia Home 2026/27 del #Centenario: tutti i dettagli x.com

Il Napoli presenta la maglia del centenario: segui l'evento su TN e RadioTuttoNapoli12.40 - Il club ha deciso di anticipare la diffusione sui social delle immagini della maglia, con diversi dettagli che vanno ad impreziosire la maglia. Ecco la gallery con le foto del club. 12.00 - A ... tuttonapoli.net

UFFICIALE - Ecco la nuova maglia SSC Napoli per il centenario! Il comunicato del clubUn secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del Club e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Con questo spirito SSC Napoli ha scelto di raccontare la nuo ... msn.com