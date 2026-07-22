La morte di una donna di 30 anni, precipitata dal terrazzo di un condominio a Tor Bella Monaca la notte del 13 luglio, è ancora avvolta nel mistero. Gli investigatori hanno messo sotto inchiesta un amico della vittima, sospettato di essere coinvolto nell’incidente. La ricostruzione dei fatti e gli accertamenti sono ancora in corso, mentre si attendono eventuali sviluppi sulle cause della caduta.

È un giallo la morte della ragazza di trent’anni, Dafne R., precipitata la notte del 13 luglio scorso dal terrazzo condominiale di una delle torri di via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. Il corpo è stato trovato all’alba da alcuni passanti ai piedi del ponteggio che circonda l’edificio per lavori di ristrutturazione della facciata. Le indagini della polizia stanno concentrando in particolare su un amico della vittima, sembra un nordafricano, che frequentava la sua abitazione all’interno dello stabile. Non è chiaro al momento se la giovane sia caduta per cause accidentali oppure perché inseguita da qualcuno, o addirittura spinta da una persona mentre si trovava sul terrazzo, che sembra essere frequentato di notte. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, è giallo sulla morte di Dafne, precipitata dal terrazzo a Tor Bella Monaca. Sospetti su un amico

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