Roma trovato il cadavere di una donna precipitata da un palazzo a Tor Bella Monaca | indaga la polizia

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina, all’alba, in via dell’Archeologia a Roma, è stato ritrovato il corpo di una donna. La vittima, tra i 30 e i 35 anni, è deceduta dopo essere precipitata da un palazzo. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Il corpo è stato trovato in strada, senza documenti. Sono in corso gli accertamenti per identificare la donna.

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Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina all'alba in via dell'Archeologia a Roma. La vittima, non identificata, avrebbe avuto fra i 30 e i 35 anni e sarebbe morta dopo essere precipitata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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