Sicob ‘fondamentale evitare eccesso cibi ultra-processati’

(Adnkronos) – "La dichiarazione della Società Europea di Cardiologia pubblicata su 'European Heart Journal' conferma ciò che purtroppo osserviamo quotidianamente, vale a dire che l’eccesso di cibi ultra-processati è strettamente associato ad un aumento del rischio cardiovascolare, fibrillazione atriale, ipertensione, obesità e diabete tipo 2. Questi alimenti, ricchi di zuccheri, sale e additivi, favoriscono un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Cibi ultra-processati sotto accusa: +67% di rischio per infarto e ictusMangiare abitualmente alimenti ultra-processati non è solo una cattiva abitudine, ma può trasformarsi in un serio pericolo per il cuore.

Perché consumare cibi ultra processati sta distruggendo la salute del tuo intestinoI cibi ultra processati contengono molti additivi, che sono stati messi in relazione con un maggiore rischio di sviluppare infiammazioni e malattie...