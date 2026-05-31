Tra il 6 e il 27 maggio, la polizia di Stato di Monza ha portato a termine controlli intensivi in diversi punti chiave della città. Durante le operazioni sono stati sequestrati droga e armi, e sono stati arrestati quattro persone. Tra i sequestri, anche sostanze stupefacenti trovate nelle vicinanze di alcune scuole. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e garantire maggiore sicurezza.

Controlli a raffica, droga, armi e 4 arresti. La polizia di Stato di Monza, nel periodo compreso tra il 6 ed il 27 maggio, ha effettuato servizi ad alto impatto investigativo nei principali luoghi interessati dallo spaccio. In una vasta attività coordinata dalla Squadra mobile, che ha visto impiegati anche il Reparto Prevenzione Crimine e l’unità cinofila della polizia locale, sono state controllate 1.500 persone, di cui 200 minorenni, arrestate 4 persone e denunciate altre 34. Sequestrati 4 coltelli e 1 pistola a salve e circa 80 grammi di varie sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana). Spicca l’arresto di un italiano, sorpreso con un coltello a serramanico dalla lama di 9 centimetri con cui aveva minacciato un commesso che lo aveva riconosciuto come ladro seriale in un supermercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli a tappeto e quattro arresti. Droga sequestrata nelle scuole

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Controlli a tappeto in provincia: stretta delle forze dellordine, droga sequestrata a Lentini

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