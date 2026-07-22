Roma | controlli antidroga nella periferia est sette persone arrestate

Nella periferia est di Roma, sette persone sono state arrestate durante controlli antidroga condotti dalla polizia. Le operazioni si sono concentrate nelle zone di Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Ponte di Nona, Tor Sapienza e Tiburtino III. Le persone arrestate sono accusate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato droga e sequestrato vari materiali legati allo spaccio durante le operazioni.

E’ di sette persone arrestate, accusate a vario titolo di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il bilancio dei controlli antidroga eseguiti dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato nella periferia est di Roma, in particolare tra Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Ponte di Nona, Tor Sapienza e Tiburtino III. Inoltre, due acquirenti, sorpresi nel corso di altrettanti scambi droga-denaro, sono stati segnalati all’Autorità prefettizia come assuntori di sostanze stupefacenti. Operazioni al Quarticciolo. In particolare, al Quarticciolo, la cocaina era custodita all’interno di una cassetta della derattizzazione, trasformata in un deposito perfettamente mimetizzato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma - Controlli a tappeto nella periferia est della Capitale: sanzioni e arresti

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