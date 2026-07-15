Tre persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre oltre cento dosi di droga sono state sequestrate, insieme a più di 10 mila euro di sanzioni amministrative elevate a carico di alcuni esercizi commerciali. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia di Stato nel quadrante est di Roma. Le operazioni, coordinate dal distretto Casilino, si sono svolte dalle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca fino alle fermate della linea C della metropolitana e agli esercizi commerciali della zona. Operazioni di contrasto al micro spaccio. L’azione di contrasto al micro spaccio si è concentrata, in particolare, nell’area di via dell’Archeologia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: controlli in quadrante est Citta’, tre persone arrestate, multe per oltre 10 mila euro

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