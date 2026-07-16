Roma | controlli all’Esquilino sei persone arrestate

Nel quartiere Esquilino di Roma, la polizia ha arrestato sei persone durante controlli. Le accuse includono spaccio di droga e rapine. Le operazioni sono state condotte dagli agenti sul territorio e hanno portato all’arresto dei sospetti. Non sono stati segnalati altri dettagli sul numero di soggetti coinvolti o sui mezzi impiegati. Le autorità continuano le attività di controllo nel quartiere.

Il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia di Stato nel quartiere Esquilino di Roma ha portato all’arresto di sei persone, accusate, a vario titolo, di reati che spaziano dallo spaccio di sostanze stupefacenti alle rapine. Arresto per furto pluriaggravato. Particolare rilievo ha assunto l’arresto di un uomo, accusato di furto pluriaggravato. Questo individuo ha tentato di trasformare un semplice scambio di bagaglio in un espediente per garantirsi la fuga. Dopo aver sottratto lo zaino di un passeggero all’interno della stazione Termini, ha cercato di sostituirlo con un altro zaino contenente solo cartone, nel tentativo di creare un diversivo e guadagnare tempo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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