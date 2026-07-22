Roma | Comune parte la gestione condivisa di due campi da basket nel Municipio XIII

A Roma, il Municipio XIII ha avviato la gestione condivisa di due campi da basket. La decisione coinvolge istituzioni e cittadini per la cura degli spazi pubblici. La gestione condivisa mira a migliorare la manutenzione e l’utilizzo delle strutture sportive. La misura riguarda specificamente due campi nel territorio del municipio. La collaborazione tra enti locali e residenti rappresenta un nuovo modello di gestione per gli spazi pubblici nel quartiere.

Inizia la gestione condivisa di due campi da basket nel Municipio Roma XIII, un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini per la cura della città. Sono stati ufficializzati due nuovi patti di collaborazione, che rappresentano esempi concreti di sinergia per il bene comune. Gli accordi, stipulati tra il dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma e l’Associazione di promozione sociale “Bronx Legendz”, riguardano i campi da basket di 460 mq e 700 mq situati nei parchi Nicholas Green e Collinetta Boccea. Eventi e Attività Sportive per la Comunità. All’interno di queste due aree verdi, saranno organizzati eventi, tornei e diverse attività sportive, con l’intento di favorire la socialità e promuovere i valori dell’inclusione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma incontra il mondo. Gli spazi verdi di Roma Capitale. Interviene Stefano Albrizio.

Notizie e thread social correlati

Fioritura della lavanda a due passi da Roma: i campi viola nel LazioA pochi chilometri da Roma, i campi di lavanda nel Lazio stanno fiorendo, creando vaste distese di fiori viola.

Sport Municipio Roma VI. Franco: con campo basket da Tor Bella Monaca modello per periferieIl presidente del Municipio VI di Roma ha commentato l’inaugurazione di un nuovo campo di basket a Tor Bella Monaca, in via Domenico Gabbiani.

Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Firmata la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante; Roma Capitale vuole recuperare 100 case popolari. Ecco dove verranno finanziati i lavori di manutenzione; Zanzara tigre, giovedì 23 luglio incontro informativo promosso da Comune e Muse / Notizie / Novità / Homepage; Roma: un Centro Antiviolenza a Corviale, la svolta parte dalla periferia con la co-progettazione.

L'arte non va in vacanza: l'Estate nei Musei in Comune. C'è un'estate da vivere anche a Roma, tra capolavori, grandi fotografi, cinema, moda e storie che arrivano da ogni parte del mondo. Scopri il programma su museiincomuneroma.it/it/notizie/est… #Estat x.com

Vigili all'Olimpico per le partite, accordo tra Roma e Comune sulla cifra da pagareUndicimila euro a partita, tutto compreso. Questa è la cifra che la Roma dovrà sborsare per pagare i servizi di viabilità della polizia locale intorno allo stadio Olimpico nei giorni delle partite, in ... iltempo.it