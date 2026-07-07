Fioritura della lavanda a due passi da Roma | i campi viola nel Lazio

A pochi chilometri da Roma, i campi di lavanda nel Lazio stanno fiorendo, creando vaste distese di fiori viola. Questa fioritura si verifica durante l’estate, quando i campi si riempiono di piante in piena fioritura. La presenza di queste coltivazioni rappresenta un fenomeno visivo rilevante, offrendo uno scenario di grande impatto cromatico che attira visitatori e appassionati di fotografia. La fioritura si sviluppa in questa regione, rendendo i campi un punto di interesse naturale vicino alla città.

Mentre l’estate romana entra nel vivo, c’è uno spettacolo naturale e cromatico capace di trasformare radicalmente i paesaggi alle porte della Capitale. Se pensate che per camminare tra distese infinite di viola e respirare quel profumo inconfondibile di lavanda sia necessario volare fino in Provenza, c’è una buona notizia. A pochissima distanza da Roma, il Lazio si tinge in questo periodo delle sfumature del lilla, del blu e del cobalto, offrendo una fuga perfetta tra natura, culture e scatti fotografici, in alternativa al classico turismo balneare. La fioritura di lavanda nel Lazio. Il periodo d’oro per ammirare la lavanda in tutto il suo splendore si concentra tradizionalmente tra metà giugno e la prima metà di luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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