Caldo a Roma 11 biblioteche diventano rifugi climatici | ecco dove trovare fresco e acqua gratis

Da oggi, in risposta alle alte temperature, undici biblioteche di Roma sono diventate rifugi climatici accessibili gratuitamente. I cittadini possono leggere, trovare refrigerio e bere acqua senza bisogno di prenotazioni. Le sale sono climatizzate e aperte durante le ore più calde della giornata, offrendo un riparo sicuro dal caldo intenso. L’iniziativa mira a fornire un punto di sollievo pubblico e a garantire accesso gratuito a servizi di base in piena estate.

Roma, 23 luglio 2026 – Leggere un libro, bere gratuitamente una bottiglietta d’acqua e trovare riparo durante le ore più calde. Da oggi undici biblioteche di Roma diventano rifugi climatici aperti ai cittadini, con sale refrigerate accessibili senza prenotazione o registrazione. L’iniziativa rientra ne “Il grande freddo”, il piano culturale predisposto da Roma Capitale per affrontare le ondate di calore. Fino al 4 agosto, le strutture coinvolte offriranno uno spazio climatizzato nel quale fermarsi, leggere, studiare o semplicemente attendere che le temperature esterne diventino più sopportabili. L’acqua sarà distribuita gratuitamente ogni mattina dalle 10 alle 12. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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