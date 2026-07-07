Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, è deceduto dopo un malore improvviso in un residence a Santa Teresa Gallura. I soccorsi sono stati chiamati, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda si è verificata nella mattinata di oggi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia a Santa Teresa Gallura: inutili i soccorsi. Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, è morto nella mattinata di oggi, 7 luglio 2026, dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un residence nella località di Valle dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. Il malore vicino alla spiaggia La Licciola. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava nei pressi della spiaggia di La Licciola quando avrebbe accusato un malore. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Rianimazione immediata, ma ogni tentativo è stato vano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in Gallura, bimbo di 9 anni muore dopo un improvviso malore in un residence

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Casa in fiamme, muore il papà: salvi i bambini. Vittima Giorgio Menna, aveva 38 anni

Notizie e thread social correlati

Bimbo di 9 anni muore per un malore in un residence a Santa Teresa Gallura, vani i tentativi di rianimarloUn bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina in un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura.

Va in vacanza in Sardegna con la famiglia, poi il malore improvviso: bimbo di 9 anni muore in un resort a Santa Teresa GalluraUn bambino di 9 anni è deceduto nel resort Valle dell’Erica a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, durante una vacanza con la famiglia.

Temi più discussi: Sardegna, bambino di 9 anni morto in un resort: era in vacanza con la famiglia; Sardegna, bambino di 9 anni morto in un resort: era in vacanza con la famiglia; Sardegna, bambino di 9 anni morto in un resort: era in vacanza con la famiglia.

Hjertestans i Santa Teresa di Gallura: den unge turistens tragedieUn bimbo norvegese di 9 anni ha perso la vita stamani in un resort di Santa Teresa di Gallura. Il dramma si è consumato intorno alle 11 ... notizie.it

Gallura, bimbo norvegese di 9 anni muore per un maloreIl piccolo si è sentito male vicino alla spiaggia all’interno di un residence. Inutili i tentativi di rianimarlo ... quotidiano.net