Roma | auto si schianta contro guard rail a Serpentara giovane ferito gravemente

Da romadailynews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina a Roma, un'auto si è schiantata contro un guard rail in zona Serpentara, tra il viadotto Gronchi e il viadotto Saragat, intorno alle 4. La collisione ha provocato il ferimento grave di un giovane, ancora da identificare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

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Questa mattina, un grave incidente stradale ha avuto luogo in zona Serpentara, a Roma, lasciando una persona ferita in modo serio. L’episodio si è verificato intorno alle ore 4, quando un’automobile, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata contro il guard rail mentre percorreva la strada tra il viadotto Gronchi e il viadotto Saragat. Intervento dei Vigili del Fuoco. Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno lavorato per estrarre il giovane conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Dopo averlo liberato, i soccorritori hanno provveduto a trasferirlo alle cure del personale sanitario presente sul posto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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