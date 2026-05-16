Incidente si schianta in tangenziale contro il guard-rail e si ribalta

Nel primo pomeriggio di venerdì 15 maggio, lungo la A51 Tangenziale Est di Milano in direzione sud tra Carugate e Cernusco sul Naviglio, un veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro il guard-rail, finendo per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere e trasportato in ospedale. La rimozione del veicolo e le operazioni di messa in sicurezza hanno portato alla chiusura temporanea di una corsia.

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