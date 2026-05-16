Incidente si schianta in tangenziale contro il guard-rail e si ribalta
Nel primo pomeriggio di venerdì 15 maggio, lungo la A51 Tangenziale Est di Milano in direzione sud tra Carugate e Cernusco sul Naviglio, un veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro il guard-rail, finendo per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere e trasportato in ospedale. La rimozione del veicolo e le operazioni di messa in sicurezza hanno portato alla chiusura temporanea di una corsia.
Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 15 maggio lungo la A51 Tangenziale Est di Milano, in direzione sud, nel tratto compreso tra Carugate e Cernusco sul Naviglio. Il conducente di un'auto, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!
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