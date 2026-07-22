Roma atleta ucraino di taekwondo sventa un furto vicino a Termini | blocca il ladro fino all’arrivo dei carabinieri

Un atleta ucraino di taekwondo ha notato due uomini mentre tentavano di rubare in un'auto parcheggiata vicino a Termini. Senza esitazione, si è avvicinato e ha bloccato uno dei due uomini, impedendo che il furto proseguisse. La polizia è intervenuta poco dopo, e i carabinieri hanno preso in custodia i sospetti. L'atleta ha assistito alle operazioni senza essere coinvolto direttamente.

Ha visto due uomini mentre tentavano di rubare all’interno di un’auto in sosta e non ci ha pensato due volte a intervenire. È il gesto di Oleksandr Chumachenko, 22 anni, atleta ucraino di taekwondo ospite della Federazione Italiana Taekwondo, che domenica 19 luglio ha fermato un presunto ladro nei pressi della stazione Termini, consentendo ai carabinieri di arrestarlo. L’episodio è avvenuto in via Massimo d’Azeglio, dove il giovane, conosciuto da tutti come Sasha, si trovava fuori dal ristorante in cui lavora insieme al connazionale e compagno di allenamenti Myhailo Kosak. Secondo quanto raccontato, i due hanno notato l’allarme di un’auto suonare insistentemente e hanno visto due uomini armeggiare vicino al veicolo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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