Milano l’ex portiere dell’Inter Toldo sventa il furto di una bicicletta insegue un ladro e lo blocca - VIDEO

L'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo ha fermato un ladro che stava rubando una bicicletta tra via Agnello e corso Vittorio Emanuele II a Milano. Dopo aver notato il furto, Toldo ha inseguito il ladro e lo ha bloccato, impedendo che portasse via il mezzo. L’intervento è stato ripreso in un video che mostra il momento in cui l’ex calciatore ferma il ladro nel cuore della città.

L’ex portiere è intervenuto tra via Agnello e corso Vittorio Emanuele II L'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo sventa il furto di una bicicletta in pieno centro a Milano. Toldo ha notato quanto stava accadendo in via Agnello e ha deciso di aiutare il giovane proprietario della bici, insegu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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