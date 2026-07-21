Un atleta ucraino di taekwondo ha bloccato un ladro d’auto alla stazione Termini di Roma. Mentre si recava al lavoro con un collega, ha sentito l’allarme di un veicolo e si è avvicinato. Ha visto due uomini e ha deciso di intervenire, trattenendo uno dei sospetti. L’atleta ha dichiarato che il gesto è un ringraziamento all’Italia. La polizia ha arrestato il sospetto e ha condotto le indagini.

«Ho sentito suonare l’allarme di una macchina, stavamo andando al lavoro. Io e il mio collega ci siamo avvicinati. Abbiamo visto due uomini che armeggiavano all’interno di un’automobile, gli abbiamo detto di andare via, ma hanno rifiutato, uno dei due è scappato, ma l’altro sono riuscito a fermarlo usando una tecnica che è simile al placcaggio nel rugby. Siamo rimasti lì fino all’arrivo dei carabinieri che poi l’hanno arrestato». Comincia così il racconto al Corriere di Oleksandr Chumachenko, detto Sasha, atleta ucraino ospite della Federazione italiana taekwondo dall'aprile 2022, che sabato sera ha sventato un tentativo di furto d'auto in una zona centrale di Roma. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, stazione Termini: storia di Sasha, l'atleta ucraino di taekwondo che ha bloccato un ladro d'auto. «Gesto di riconoscenza per l'Italia»

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