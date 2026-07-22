Roma altra tragedia in piscina | morto bimbo di 5 anni al campo estivo

Alle porte di Roma, un bambino di 5 anni è morto questa mattina in una piscina di un centro estivo a Monterotondo. Il bambino si trovava in compagnia di altri 15 bambini quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

Dramma a Monterotondo, alle porte di Roma. Nella mattinata di oggi, 22 luglio, un bambino di 5 anni ha perso la vita mentre si trovava in piscina di un centro estivo con altri 15 bambini. Sembra che il bimbo abbia accusato un malore e sia andato sott'acqua davanti a tutti i presenti. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, le cui manovre di rianimazione - anche con l'ausilio dell'elisoccorso - si sono però rivelate inutili. A quel punto, non si è potuto fare altro che decretare il decesso del piccolo. La dinamica della tragedia non è ancora del tutto chiara: le indagini sono in corso e il pm di turno, della Procura di Tivoli, si sta portando sul posto per le proprie valutazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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