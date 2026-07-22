La Roma sta cercando un trequartista per l'allenatore Gasperini. La trattativa per Summerville è stata abbandonata, mentre l'obiettivo principale resta Nusa. In alternativa, vengono considerati i giocatori Godts e Moreira.

La Roma è al lavoro per portare un trequartista a Gasperini. Tramontata la pista Summerville, il sogno rimane Nusa. In alternativa si valutano Godts e Moreira. Piacciono i giovani Mbaye e Schjelderup che non rappresenterebbero profili di prima fascia ma che potrebbero garantire alla Roma delle ottime seconde leve La pista che portava aSummervilleè vicina al tramonto, dopo il deciso inserimento dell’Al Hilal di Inzaghi. Nonostante la trattativa con il club giallorosso sembrava essere vicina alla chiusura, l’irruzione del mercato saudita ha cambiato completamente gli equilibri. La potenza economica delle società arabe è ben nota a tutti, e per il club giallorosso risulta proibitivo anche solo avvicinarsi alle cifre avanzate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma a caccia del trequartista: sfumato Summerville, Nusa prende quota. Moreira e Godts le alternative

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