Roggero ufficio sorveglianza Torino respinge istanza di scarcerazione

Il magistrato di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di scarcerazione. La decisione si basa sulla mancanza di elementi che dimostrino una necessità o urgenza, come sottolineato dalla giudice. Le difese non hanno presentato motivazioni che giustifichino un provvedimento cautelare in questa fase. La richiesta di scarcerazione è stata quindi rigettata, senza ulteriori dettagli sul procedimento in corso.

Il magistrato di sorveglianza, Elena Massucco, rileva che “non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede”. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano. “Io credo che bisogna abbassare i toni, da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro”. Così il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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