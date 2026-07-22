L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. L’uomo, detenuto a Bollate da venerdì, rimane in carcere. La decisione arriva dopo la condanna definitiva emessa nei suoi confronti.

Mario Roggero resta in carcere. L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha, infatti, respinto l’istanza di differimento della pena per il gioielliere che si trova detenuto a Bollate da venerdì scorso, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere sparato alle spalle e ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza, Elena Massucco, sottolinea che “ non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede”. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mario Roggero resta in carcere: l’Ufficio di Sorveglianza di Torino respinge l’istanza di differimento della pena

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Il centrodestra è ossessionato dalla condanna definitiva di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi. Per la maggioranza resta legittima difesa tanto che Mattarella ha dovuto ricordare a Nordio che la grazia non tocca al ministro della giustizia, ma è una prerogativa d x.com

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