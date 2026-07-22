Caso Roggero | Ufficio di Sorveglianza di Torino respinge istanza di scarcerazione

Da firenzepost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata nel caso Roggero. Il magistrato di sorveglianza ha osservato che le difese non hanno indicato circostanze di necessità o urgenza che giustifichino un provvedimento cautelare.

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Il magistrato di sorveglianza, Elena Massucco, rileva che “non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede”. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano. PROCURATORE VIOLA – “Io credo che bisogna abbassare i toni, da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro”. Così il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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