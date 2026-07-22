Caso Roggero | Ufficio di Sorveglianza di Torino respinge istanza di scarcerazione
L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata nel caso Roggero. Il magistrato di sorveglianza ha osservato che le difese non hanno indicato circostanze di necessità o urgenza che giustifichino un provvedimento cautelare.
Il magistrato di sorveglianza, Elena Massucco, rileva che “non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede”. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e all’Ufficio di Sorveglianza di Milano. PROCURATORE VIOLA – “Io credo che bisogna abbassare i toni, da parte di tutti e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro”. Così il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato il gioielliere Mario Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione
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