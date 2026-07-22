Roggero resta in carcere Ufficio di Sorveglianza di Torino boccia sospensione pena | Istanza che si usa per condanne brevi

Da ilgiornaleditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena per un detenuto, spiegando che questa procedura si applica solo a condanne brevi e quando la pena non è ancora iniziata. La motivazione evidenzia che il differimento può essere concesso solo prima dell'inizio della detenzione e non durante il suo corso. Di conseguenza, il detenuto rimane in carcere.

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Nelle motivazioni si legge che "questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi" e che "il differimento si applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso" Mario Roggero resta in carcere. La giudice Elena Massucco dell'Ufficio di Sorveglianza di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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