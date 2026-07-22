Mario Roggero resta in carcere | il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

Il tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena per Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. La giudice Elena Massucco ha confermato la detenzione del gioielliere di Grinzane Cavour. Roggero rimane in carcere, nessuna misura alternativa concessa. La sentenza definitiva sulla richiesta di differimento della pena è stata emessa questa mattina.

La giudice Elena Massucco ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai legali di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 8 mesi per aver inseguito e ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria il 28 aprile del 2021. Nelle motivazioni si legge che “questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi” e che il differimento è “applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso”, come in questo caso: Roggero, infatti, si è costituito al carcere di Bollate venerdì pomeriggio, poche ore dopo la presentazione dell’istanza di differimento pena per grazia. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

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Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

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