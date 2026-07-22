Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una sparatoria avvenuta nel 2021 nel Cuneese, resta in carcere. L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha infatti respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate, a Milano. Il provvedimento Nel provvedimento, il magistrato di sorveglianza Elena Massucco evidenzia che non emergono «circostanze di necessità e urgenza» tali da giustificare un intervento cautelare immediato. La giudice sottolinea inoltre che tali elementi non sono stati indicati dalla difesa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione. Il procuratore Viola: «Abbassare i toni ed evitare gli eccessi»

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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