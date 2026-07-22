L’istanza di sospensione della pena presentata da un gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto nella sua gioielleria è stata respinta dall’Ufficio di Sorveglianza di Torino. La richiesta riguardava il differimento della carcerazione, ma non è stata accolta. La condanna riguarda un episodio avvenuto nel 2021, nel quale l’uomo aveva inseguito e ucciso due dei tre rapinatori coinvolti nell’assalto.

E’ stata respinta dall’Ufficio di Sorveglianza di Torino l’istanza di differimento della carcerazioneMario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 8 mesi per aver inseguito e ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria il 28 aprile del 2021. Una decisione che esclude la possibilità di adottare un provvedimento urgente in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Nelle motivazioni si legge che “questo tipo di istanze è funzionale per pene detentive brevi” e che il differimento è “applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso“, come in questo caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roggero resta in carcere: l’ufficio di sorveglianza di Torino boccia sospensione della pena

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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