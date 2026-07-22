Il magistrato di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena presentata da un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo. La decisione si basa sulla mancanza di circostanze di necessità e urgenza. Il detenuto rimane nel carcere di Bollate. La richiesta di sospensione era stata avanzata per motivi legati a esigenze personali.

Bocciata dall’Ufficio di Sorveglianza di Torino la richiesta di sospendere la pena per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. Roggero resta in carcere. “Non si ravvisano, né sono state indicate dalle difesa, le circostanze di necessità e di urgenza”, ha sottolineato il magistrato Elena Massucco. “Speriamo nella grazia o nei domiciliari, anche tenuto conto della sua età”, ha commentato la figlia del gioielliere. Continua, insomma, a tenere banco il destino penale del gioielliere protagonista dal giorno della condanna di un vero e proprio caso politico con le destre decise a cavalcare il caso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Roggero resta in carcere, il magistrato di Sorveglianza respinge l’istanza di sospensione della pena: “Non si ravvisano circostanze di necessità e urgenza”

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Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

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