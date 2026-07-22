Roggero resta in carcere il magistrato di Sorveglianza respinge l’istanza di sospensione della pena | Non si ravvisano circostanze di necessità e urgenza

Da lanotiziagiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il magistrato di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena presentata da un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo. La decisione si basa sulla mancanza di circostanze di necessità e urgenza. Il detenuto rimane nel carcere di Bollate. La richiesta di sospensione era stata avanzata per motivi legati a esigenze personali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bocciata dall’Ufficio di Sorveglianza di Torino la richiesta di sospendere la pena per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. Roggero resta in carcere. “Non si ravvisano, né sono state indicate dalle difesa, le circostanze di necessità e di urgenza”, ha sottolineato il magistrato Elena Massucco. “Speriamo nella grazia o nei domiciliari, anche tenuto conto della sua età”, ha commentato la figlia del gioielliere. Continua, insomma, a tenere banco il destino penale del gioielliere protagonista dal giorno della condanna di un vero e proprio caso politico con le destre decise a cavalcare il caso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

roggero resta in carcere il magistrato di sorveglianza respinge l8217istanza di sospensione della pena non si ravvisano circostanze di necessit224 e urgenza
© Lanotiziagiornale.it - Roggero resta in carcere, il magistrato di Sorveglianza respinge l’istanza di sospensione della pena: “Non si ravvisano circostanze di necessità e urgenza”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

Video Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

Notizie e thread social correlati

Roggero resta in carcere, Ufficio di Sorveglianza di Torino boccia sospensione pena: "Istanza che si usa per condanne brevi"L'Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena per un detenuto, spiegando che questa procedura si applica...

Mario Roggero resta in carcere: l’Ufficio di Sorveglianza di Torino respinge l’istanza di differimento della penaL’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver...

Temi più discussi: Niente domiciliari e tempi lunghi per l'eventuale grazia: Mario Roggero resta in carcere; Roggero resta in carcere, no del tribunale al differimento della pena; Roggero in carcere a Bollate, la moglie presenta la domanda di grazia; Mario Roggero in carcere a Bollate, la visita di Matteo Salvini: Lavoreremo perché resti il meno possibile qui.

roggero resta in carcereMario Roggero resta in carcere: respinta la richiesta di differimento della pena. La figlia: Speriamo nei domiciliari o nella graziaDopo la sentenza definitiva della Cassazione, che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione, i legali avevano chiesto un differimento della pena, facendo riferimento all’età del gioie ... vanityfair.it

roggero resta in carcereCaso Roggero, il gioielliere resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della penaIl magistrato di sorveglianza: Non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web